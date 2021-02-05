Прием проектов для 800-летия Нижнего Новгорода заканчивается 1 марта Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Приём проектов и идей в рамках предстоящего празднования 800-летия Нижнего Новгорода заканчивается 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для подачи инициативы необходимо заполнить форму заявки на сайте Нижний800 в разделе проекта "Команда 800", где публикуются одобренные инициативы.

На реализацию всех проектов предусмотрено 100 тысяч рублей. Инициативу можно предложить по одному из пяти направлений: просвещение; цифровые технологии; медиапроекты и кино; событийная программа; туризм.

Всего с момента старта проекта нижегородцы уже предложили более 600 инициатив. Большинство из них связано с туризмом, событийной программой и просвещением.

"Команда 800" поддержала 40 проектов, 30 из которых находятся в активной фазе реализации. Среди них - фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер фест", фестиваль уличного искусства "Место", серия видеороликов "Нижний с Перцем", фестиваль фри-туров, запуск мультимедиа-арт-пространства ЦЕХ, анимационный проект "Пластилиновый Нижний", художественное исследование "Соцгород.Пробелы", издательский проект "Восемь столетий нижегородской истории" и другие.

Главная задача проекта "Команда 800" - вовлечь жителей Нижнего Новгорода в подготовку к празднованию 800-летия города. Каждый горожанин может внести своё предложение по развитию Нижнего Новгорода и получить грант на его воплощение. Есть два варианта инициатив: идея и проект. Они отличаются по степени проработки. Идея - тезисное изложение сути предложения с примерными путями реализации. Проект - это детально проработанное предложение с четкой целью, задачей и сроками реализации.

Все предложения, поданные до 1 марта, будут рассмотрены на экспертных комиссиях и, в случае поддержки "экспертами 800" на рабочих группах, реализованы к 800-летию Нижнего Новгорода.