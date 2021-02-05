Больничные для работающих пенсионеров в Нижегородской области продлены до 14 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Больничные для работающих пенсионеров в Нижегородской области продлены до 14 марта. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности".

Согласно другим изменениям, до этой же даты соблюдать режим самоизоляции должны беременные женщины. Работодателям необходимо сохранить для них дистанционный формат работы.

"Несмотря на определенную стабилизацию ситуации, сохраняется необходимость повышенных мер безопасности для самых уязвимых групп населения. Прошу с пониманием отнестись к этому и жителей региона, и работодателей", - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что аквапарки и фудкорты в ТРЦ возвращаются к работе в Нижегородской области. Кроме этого, рестораны и кафе могут обслуживать гостей в новое время - с 6:00 до 3:00. А вместимость театров и кинотеатров увеличена с 40% до 60% от общего числа зрителей.