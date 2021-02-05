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Тесты на коронавирус теперь обязательны только для участников всероссийских и международных соревнований. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности".
Теперь, согласно изменениям, справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 нужно предоставлять только участникам
спортивных соревнований общероссийского и международного значения.
Отметим, что ранее они требовались для участников всех спортивных мероприятий.
"Спорт достаточно серьезно ощутил на себе воздействие пандемии. Для спортсменов очень важно не просто тренироваться, а проверять свои силы в ходе состязаний. Принятое решение должно помочь проведению областных и межрегиональных соревнований, в том числе окружного масштаба", - сказал Глеб Никитин.
Напомним, что больничные для работающих пенсионеров в Нижегородской области продлены до 14 марта.
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