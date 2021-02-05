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Обрушилась кровля трехэтажного здания на Нижневолжской набережной. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение об обрушении кровли трехэтажного здания на Нижневолжской набережной, д.19/1 поступило в ведомство в 15:30 25 февраля.
Отмечается, что в настоящее время здание не эксплуатируется и находится на реконструкции.
По оперативной информации регионального МЧС, погибших и пострадавших нет.
На место происшествия уже следует аварийно-спасательный отряд и поисковая группа.
Напомним, что ранее палатка с фруктами обрушилась на ул. Родионова из-за ДТП. В результате инцидента погибла женщина.
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