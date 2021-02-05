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Происшествия

Обрушилась кровля трехэтажного здания на Нижневолжской набережной

25 февраля 2021 15:50  [190] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Обрушилась кровля трехэтажного здания на Нижневолжской набережной. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение об обрушении кровли трехэтажного здания на Нижневолжской набережной, д.19/1 поступило в ведомство в 15:30 25 февраля.

Отмечается, что в настоящее время здание не эксплуатируется и находится на реконструкции.

По оперативной информации регионального МЧС, погибших и пострадавших нет.

На место происшествия уже следует аварийно-спасательный отряд и поисковая группа.

Напомним, что ранее палатка с фруктами обрушилась на ул. Родионова из-за ДТП. В результате инцидента погибла женщина.

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Теги:
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