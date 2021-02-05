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Экономика

Горадминистрация рассматривает продажу акций АО "Нижегородские канатные дороги"

25 февраля 2021 16:11  [88] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Администрация Нижнего Новгорода рассматривает продажу акций АО "Нижегородские канатные дороги". Соответствующее постановление подписал глава города Юрий Шалабаев.

Согласно опубликованному документу, комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами горадминистрации поручено оценить по рыночной стоимости и продать на аукционе в электронной форме пакет акций компании.

В частности, нужно продать 190,7 тысяч штук именных акций номинальной стоимостью одна тысяча рублей каждая.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область хочет увеличить свою долю в уставном капитале "Нижегородских канатных дорог".

Сейчас уставный капитал АО "Нижегородские канатные дороги" составляет 493,58 млн рублей и разделяется на 493,58 тысяч штук обыкновенных акций.

Нижегородской области принадлежит 61,29% от уставного капитала АО, Нижнему Новгороду — 38,65%.

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Теги:
Аукцион Канатная дорога
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