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Политика

"День памяти Бориса Немцова" состоится 27 февраля на площади Театральной

25 февраля 2021 23:01  [1] Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Мероприятие "День памяти Бориса Немцова" состоится в день его убийства 27 февраля на площади Театральной в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующее решение координационного штаба по борьбе с распространением коронавируса утвердил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в связи с обращением группы граждан.

Губернатор предписал штабу принять решение о согласовании проведения памятного мероприятия. Оно пройдет в виде возложения цветов к временному мемориалу Борису Немцову.

Необходимо что бы количество участников не превышало 50 человек, которым нужно находиться на дистанции в 1,5 метра.

"В Нижнем Новгороде живет много людей знавших и работавших с Борисом Немцовым. Считаем правильным, чтобы у них была возможность почтить его память. Формат памятного мероприятия обусловлен санитарно-эпидемиологической ситуацией", - отметил Глеб Никитин.

"В этом году исполнится 30 лет с того момента как Борис Немцов был назначен руководителем Нижегородской области. Время, когда он стоял во главе региона, было очень ярким и насыщенным. Это важная часть нашей общей истории, которую во многом только предстоит осмыслить", - добавил губернатор Нижегородской области.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов, который также являлся бывшим губернатором Нижегородской области, был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело. Убийство произошло на Большом Каменном мосту. Убийца произвел несколько выстрелов в спину Немцова и скрылся с места преступления. От полученных ран политик скончался.

Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года приговорил исполнителей преступления - Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева - к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

СПРАВКА:

Борис Ефимович Немцов родился 9 октября 1959 года в Сочи. С 1967 года жил в Нижнем Новгороде (ранее — город Горький). В 1981 году окончил радиофизический факультет Горьковского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, затем работал в Горьковском научно-исследовательском институте радиофизики.

1990 – 1993 годы являлся народным депутатом РСФСР от Горьковского национально-территориального округа. Осенью 1991 года был делегирован в Верховный Совет РСФСР, работал в Комитете по законодательству.

В сентябре-декабре 1991 года являлся представителем президента РФ в Нижегородской области. В декабре 1991 года был назначен главой администрации Нижегородской области. В 1993-1995 годах был одновременно депутатом Совета Федерации. В 1995 года - избран губернатором Нижегородской области, по должности вновь вошел в состав Совета Федерации.

В 1997 года был назначен первым вице-премьером правительства РФ, с марта по декабрь 1997 года одновременно являлся министром топлива и энергетики РФ и заместителем председателя комиссии правительства РФ по оперативным вопросам. В марте 1998 года Указом президента РФ был отправлен в отставку вместе со всем составом правительства Виктора Черномырдина. В апреле 1998 года вновь занял пост вице-премьера правительства РФ под руководством Сергея Кириенко. В августе 1998 года, после отставки кабинета Кириенко, окончательно ушел из исполнительной власти.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1994). В 2009 году был награжден почетным знаком Законодательного собрания Нижегородской области "За заслуги".

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Теги:
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