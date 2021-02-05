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Один человек погиб на пожаре в своем доме в Ветлуге. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в личном жилом доме в городе Ветлуга поступило в ведомство поздно вечером 25 февраля.
Площадь пожара составила 40 кв. м. На пожаре погиб один человек.
Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 6 человек личного состава и две единицы техники.
Раннее сообщалось, что кровля трехэтажного здания обрушилась на Нижневолжской набережной.
Здание не эксплуатируется и находится на реконструкции. По оперативной информации регионального МЧС, погибших и пострадавших нет.
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