Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Турцию и ОАЭ
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
В Нижегородской области могут построить полигон по изучению СО2
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 февраля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
26 февраля 2021 09:08  [109] Один человек погиб на пожаре в своем доме в Ветлуге
26 февраля 2021 08:50  [106] Три человека госпитализированы после ДТП в Нижнем Новгороде
25 февраля 2021 18:14  [188] СК ищет виновных в нападении бродячей собаки на ребенка в Сормове
25 февраля 2021 17:55  [343] Автомобиль нижегородки расстреляли на придомовой парковке
25 февраля 2021 17:42  [220] Житель Сарова пытался убить отвергнувшую его женщину
25 февраля 2021 15:50  [407] Обрушилась кровля трехэтажного здания на Нижневолжской набережной
25 февраля 2021 12:29  [254] Мужчина и маленький ребенок погибли на пожаре в Вознесенском районе
24 февраля 2021 19:30  [418] Собака, напав на мальчика на улице Сормова, искусала лицо ребенка
24 февраля 2021 12:54  [325] Подросток в Нижегородской области подозревается в избиении отчима металлической трубой
24 февраля 2021 10:05  [254] Двое взрослых и еще двое маленьких детей пострадали в ДТП в Арзамасе 23 февраля
Происшествия

Один человек погиб на пожаре в своем доме в Ветлуге

26 февраля 2021 09:08  [109] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Один человек погиб на пожаре в своем доме в Ветлуге. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в личном жилом доме в городе Ветлуга поступило в ведомство поздно вечером 25 февраля.

Площадь пожара составила 40 кв. м. На пожаре погиб один человек.

Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 6 человек личного состава и две единицы техники.

Раннее сообщалось, что кровля трехэтажного здания обрушилась на Нижневолжской набережной.

Здание не эксплуатируется и находится на реконструкции. По оперативной информации регионального МЧС, погибших и пострадавших нет.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожар
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
05 февраля 2021 15:05Хорошо забытое старое: сто дней Евгения Люлина в ЗС НО
Архив
лидерыинтернета
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph