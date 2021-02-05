Один человек погиб на пожаре в своем доме в Ветлуге Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Один человек погиб на пожаре в своем доме в Ветлуге. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в личном жилом доме в городе Ветлуга поступило в ведомство поздно вечером 25 февраля.

Площадь пожара составила 40 кв. м. На пожаре погиб один человек.

Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 6 человек личного состава и две единицы техники.

Раннее сообщалось, что кровля трехэтажного здания обрушилась на Нижневолжской набережной.

Здание не эксплуатируется и находится на реконструкции. По оперативной информации регионального МЧС, погибших и пострадавших нет.