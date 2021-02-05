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Экономика

Около 3 млрд рублей внебюджетных средств направлено на 800-летие Нижнего Новгорода

26 февраля 2021 09:32  [122] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 3 млрд рублей внебюджетных средств направлено на 800-летие Нижнего Новгорода. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил в эфире программы "Специальный гость" Тины Канделаки на телеканале RTVI.

Главной темой разговора стало предстоящее 800-летие Нижнего Новгорода и подготовка к нему.

По словам главы региона, юбилей города является событием федерального уровня.

На настоящий момент сумма средств, выделенных на праздничные мероприятия к юбилею города, составляет более 23,5 млрд рублей. При том, что изначально было выделено только 1,1 млрд рублей.

Глеб Никитин отметил, что помимо бюджетных ассигнований, активно привлекаются внебюджетные средства. Сейчас внебюджетное финансирование составляет 3 млрд рублей.

"Мы делаем проекты, интересные представителям самых разных отраслей. В частности, речь идет об образовании, дорожном строительстве, культуре, благоустройстве, туризме. Для нас очень важны продвижение проектов на федеральном уровне и поиск инвесторов", - сказал губернатор.

Напомним, что подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода разделят на пять блоков.

Это: "Реставрация 800", "Среда 800", "Символы 800", событийная программа и спецпроекты, а также блок, посвященный реализации таких городских проектов, как "Чистое небо", содержание территорий, энергосервисный контракт.

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Теги:
800 летие Бюджет
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