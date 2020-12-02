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Общество

Подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода разделят на пять блоков

18 января 2021 17:37  [31] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 18 января 2021 года провел оперативное совещание в правительстве региона по теме 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Он рассказал, что подготовка к юбилею будет разделена на 5 смысловых блоков.

"Это "Реставрация 800", "Среда 800", "Символы 800", событийная программа и спецпроекты, а также блок, посвященный реализации таких городских проектов, как "Чистое небо", содержание территорий, энергосервисный контракт", - сказал Глеб Никитин.

К 800-летию планируется благоустроить парк "Швейцария", Нижегородский кремль, Александровский сад, набережную Федоровского, территорию Нижегородской ярмарки с площадью Ленина, Окскую и Нижневолжскую набережные, смотровую площадку вблизи канатной дороги, территорию Стрелки, сквер на площади Горького и другие общественные пространства.

Особо значимым объектом при подготовке к 800-летию стала Чкаловская лестница.

Наследием 800-летия, по словам губернатора, станут и инфраструктурные проекты – развязка на улице Циолковского и развязка в районе деревни Ольгино.

В формате музейного пространства предстанет и обновленный Речной вокзал. Изменится территория Гребного канала.

Также гербовый аэростат хотят создать к юбилею города.

Уже завершены противоаварийные работы на пакгаузах.

Ранее правительство региона пригласило другие страны на 800-летие Нижнего Новгорода.

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Теги:
Благоустройство Деньги Юбилеи и праздники
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