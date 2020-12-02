Подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода разделят на пять блоков

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 18 января 2021 года провел оперативное совещание в правительстве региона по теме 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Он рассказал, что подготовка к юбилею будет разделена на 5 смысловых блоков.
"Это "Реставрация 800", "Среда 800", "Символы 800", событийная программа и спецпроекты, а также блок, посвященный реализации таких городских проектов, как "Чистое небо", содержание территорий, энергосервисный контракт", - сказал Глеб Никитин.
К 800-летию планируется благоустроить парк "Швейцария", Нижегородский кремль, Александровский сад, набережную Федоровского, территорию Нижегородской ярмарки с площадью Ленина, Окскую и Нижневолжскую набережные, смотровую площадку вблизи канатной дороги, территорию Стрелки, сквер на площади Горького и другие общественные пространства.
Особо значимым объектом при подготовке к 800-летию стала Чкаловская лестница.
Наследием 800-летия, по словам губернатора, станут и инфраструктурные проекты – развязка на улице Циолковского и развязка в районе деревни Ольгино.
В формате музейного пространства предстанет и обновленный Речной вокзал. Изменится территория Гребного канала.
Также гербовый аэростат хотят создать к юбилею города.
Уже завершены противоаварийные работы на пакгаузах.
Ранее правительство региона пригласило другие страны на 800-летие Нижнего Новгорода.
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