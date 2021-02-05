Глеб Никитин поручил Дмитрию Краснову выехать на место происшествия на Мещерском бульваре Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Глеб Никитин поручил Дмитрию Краснову выехать на место происшествия на Мещерском бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, глава региона поручил своему заместителю Дмитрию Краснову выехать на место происшествия на Мещерском бульваре и провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Также на место происшествия выехал заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают представители экстренных служб. Туда направлены кареты скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в пристрое жилого 12-этажного дома произошел взрыв газа.

Информация о пострадавших еще уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы.