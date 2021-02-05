Полиция задержала нижегородца, расстрелявшего автомобиль соседки Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Полиция задержала жителя Нижнего Новгорода, расстрелявшего во дворе дома автомобиль местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Инцидент случился 24 февраля 2021 года на ул. Вахтангова. Как сообщила 55-летняя владелица поврежденного автомобиля, она обнаружила следы от выстрелов на своей машине утром. По ее словам, причиной мог стать конфликт из-за парковочного места.

Подозреваемым оказался 31-летний житель соседней улицы. Он признался в содеянном, в настоящее время ему избирается мера пресечения. Охотничье ружье, из которого был расстрелян автомобиль, у него изъято.

Своими действиями злоумышленник нанес пострадавшей материальный ущерб в размере более 280 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Максимальное наказание по данной статье - пять лет лишения свободы.