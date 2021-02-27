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Общество

Плюсовая температура возвращается в Нижний Новгород

01 марта 2021 00:08  [38] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Теплая и снежная погода ожидается в Нижнем Новгороде на предстоящей неделе.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, сегодня ночью воздух еще холодный – столбики градусников будут показывать -14°, но днем уже прогреется до -1°.

В ночь на вторник потеплеет до +3° и пойдет снег, а днем также ожидается снежная погода с температурой +2°.

К среде немного похолодает – в ночь прогнозируется -4°, а днем -3°. Снег продолжит идти.

В четверг днем снова плюсовая температура – при снежных осадках ожидается +1°.

В пятницу будет единственный день на этой неделе, когда ненадолго покажется солнце. При этом в ночь с четверга на пятницу похолодает до -9°, а днем будет -3°.

В субботу станет еще холоднее – в ночь столбики градусников опустятся до -11°, днем ожидается -4°.

Ночь воскресенья встретит жителей Нижнего Новгорода небольшими заморозками – ожидается -15°, днем прогнозируется -6°, и это станут самими холодными сутками на предстоящей неделе.

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