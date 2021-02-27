Следователи СК допрашивают подозреваемого в убийстве семьи в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Следователи СК допрашивают подозреваемого в убийстве семьи в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно размещенной информации, подозреваемый в убийстве семьи 26-летний мужчина уже задержан следователями.

"В настоящее время следователи допрашивают подозреваемого. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления", - отмечается в сообщении.

Напомним, что тела четырех человек - ребенка, его мамы и бабушки с дедушкой нашли 28 февраля в пос. Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода.

Следователи возбудили уголовное дело по данному факту.