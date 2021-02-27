Свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет частично отключили в Московском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода 1 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.

С 8:00 света нет в домах № 92 и 94 по ул. Березовская. Электроснабжение возобновится к 16:00.

Также с 9:00 до 12:00 электроэнергии не будет в домах № 25 и 27 по ул. 6-й микрорайон.

Причина отключения - плановые работы на сетях электроснабжения.