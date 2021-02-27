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Общество

Победителей экологической викторины наградили в Нижнем Новгороде

01 марта 2021 18:09  [1] Общество

Фото: Александр Воложанин

Министерство экологии и природных Нижегородской области наградило победителей викторины "Экологические проблемы энергетики", которая проводилась в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Из 5 тысяч участников были отобраны шестеро победителей, набравших наибольшее количество баллов.

Основные задачи викторины: повышение исследовательского и познавательного интереса детей к теме ресурсосбережения, развитие у школьников культуры сбережения энергии и бережного отношения к окружающей среде, инженерного мышления, внимания, памяти, фантазии, формирование творческого мышления, развитие интеллектуальных способностей, в т.ч. по разработке современных способов выработки электроэнергии, новых видов топлива, ресурсосберегающих технологий в области освещения, источников света и световых явлений.

"Особое внимание уделялось популяризации культуры и конкретных дел в сфере энергосбережения и экологии, которые зависят от самого гражданина и личного вклада каждого - дома, на работе, в вузе, школе. Вопросы экологического просвещения очень остро стоят в современном мире, активная работа в данном русле помогает достичь высокого уровня в выполнении национального проекта "Экология". Дети, получая новые знания по экологической тематике, становятся носителями ценной информации, они делятся ей не только со своими сверстниками, но и с родителями, что помогает повышать экологическую грамотность населения", - рассказал начальник управления охраны окружающей среды Минэкологии Нижегородской области Владимир Никифоров.

Викторина включала в себя теоретический материал в виде презентации и проверочную часть из двух разделов. Ответы оценивались по балльной системе (от 1 до 3 баллов), максимальное количество баллов – 40.

Всего конкурсной комиссией были оценены 5 034 работы учащихся 5-11 классов и организаций среднего профессионального образования. Авторами вопросов для викторины являются студенты и преподаватели ННГАСУ.

Напомним, о необходимости экологического воспитания молодежи губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил в Уфе на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове. Глава региона отметил, что в создаваемом в Нижегородской области Научно-образовательном центре в качестве одной из основных специализаций будет экология.

Также Глеб Никитин поручил главам муниципалитетов усилить работу по экологическому воспитанию молодежи.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

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Теги:
Награждение Экология Энергетика
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