Менее 9% школ и детсадов в Нижегородской области закрыты на карантин по ОРВИ и коронавирусу Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Менее 9% школ и детсадов в Нижегородской области закрыты на карантин по ОРВИ и коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно информации, в связи с карантином учебный и воспитательный процесс в школах или детсадах региона приостановлен полностью или частично. Часть школ перешли на дистанционный формат обучения.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 2 марта в регионе на карантин по ОРВИ и коронавирусной инфекции полностью или частично закрыты 8,9% школ и детсадов.

"В целом по Нижегородской области заболеваемость респираторными инфекциями находится ниже пороговых значений на 23%", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 24 февраля более 10% школ и детсадов Нижегородской области были закрыты на карантин по ОРВИ и COVID-19 полностью или частично.