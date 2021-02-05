Более 10% школ и детсадов Нижегородской области закрыты на карантин по ОРВИ и COVID-19 полностью или частично Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 10% школ и детсадов Нижегородской области закрыты на карантин по ОРВИ и COVID-19 полностью или частично. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно предоставленной информации, по данным на 24 февраля карантин по ОРВИ и коронавирусу введен в 10,2% образовательных учреждений - школах и детсадах региона.

При этом во время действия карантина вводится ограничительная мера - полное приостановление или переход на дистанционный формат учебного и воспитательного процесса.

"В целом по Нижегородской области заболеваемость респираторными инфекциями находится на уровне пороговых значений. Повышенный уровень заболеваемости сохраняется среди лиц старше 15 лет", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по данным на 17 февраля карантин действовал в 12,5% нижегородских школ и детсадов.