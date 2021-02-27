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Происшествия

Оранжерею с марихуаной обнаружили в Нижнем Новгороде

02 марта 2021 13:27  [63] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Оранжерею с марихуаной обнаружили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, по подозрению в выращивании в квартире дома по пр. Ленина марихуаны был задержан 29-летний молодой человек.

Во время обыска у него дома правоохранители обнаружили 7 кустов конопли, 16 банок с веществом растительного происхождения и 3 парника. Общий вес живых и высушенных растений составил около 2 кг.

Также полицейские изъяли различные приспособления для производства и реализации наркотических средств.

В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что более 8 кг наркотиков изъяли у 20-летних нижегородцев.

Сначала молодых людей задержали в лесном массиве в районе улицы Хальзовской. Потом оперативники нашли два тайника с наркотическими средствами: а-пирролидиновалерофенон и мефедрон.

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Теги:
МВД Наркотики
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