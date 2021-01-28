Более 8 кг наркотиков изъяли у 20-летних нижегородцев Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Более 8 кг наркотиков изъяли у 20-летних нижегородцев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сначала молодых людей задержали в лесном массиве в районе улицы Хальзовской. Потом оперативники нашли два тайника с наркотическими средствами: а-пирролидиновалерофенон и мефедрон.

В результате обысков в квартирах подозреваемых, сотрудниками полиции изъяты: весы, упаковочные материалы, банковские карты, деньги и более 130 свертков с неизвестным веществом общей массой 8 кг 600 г.

Также при проведении следственных действий изъято 28 закладок в Сормовском и Советском районах.

Подозреваемых арестовали. Расследование продолжается.

Напомним, мать и дочь пытались сбыть наркотики в Кулебаках в октябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что сверток с наркотиком был найден нижегородскими полицейскими в иномарке на улице Кузбасской. Водителя задержали.