Пациентов с тяжелыми ожогами доставили для лечения в ПИМУ из пяти регионов России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пациентов с тяжелыми ожогами доставили для лечения в ПИМУ из пяти регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе ПИМУ.

Согласно информации, врачи ожогового центра Университетской клиники ПИМУ отмечают резкий рост травм, который вызван взрывом бытового газа и неосторожным обращениям с кипятком.

Так, утром 2 марта из Липецка в столицу ПФО был доставлен 15-летний подросток, двое суток назад в результате взрыва бытового газа он получил ожоги 60% поверхности тела. Его состояние оценивается как тяжелое.

Также санавиацией в ожоговый центр ПИМУ доставлен 59-летний житель Архангельской области. В результате прорыва полотенцесушителя мужчина получил 60% ожогов тела.

Из Владимира в Нижний Новгород был доставлен 8-летний ребенок, которому предстоит провести операцию свободной кожной пластики – ожоговые раны будут закрываться его собственной кожей с донорских участков.

Еще пять жителей Пензы поступят для лечения в ПИМУ. В результате взрыва бытового газа они получили от 12% до 60% ожогов тела.

Завтра, 3 марта из республики Коми в Ожоговый центр ПИМУ доставят 4-летнего ребенка с площадью поражения 40% поверхности тела. Два дня назад ребенок облился кипятком.