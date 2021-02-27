ДУКу дома с "парной" в подъезде в Нижнем Новгороде рекомендовано восстановить герметичность подвала Общество

Дом №11 по ул. Чаадаева Фото: с сайта google.maps

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Домоуправляющей компании дома №11 по ул. Чаадаева в Нижнем Новгороде, жители которого пожаловались на "парную" в подъезде, рекомендовано восстановить герметичность подвала. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе АО "Теплоэнерго".

В компании сообщили, что ее сотрудники заменили 12 метров трубопровода диаметром 50 мм 28 февраля.

"Попадание воды в подвал дома говорит о том, что герметизация ввода тепловой сети в жилой дом нарушена, по этой причине часть теплоносителя поступала в техническое подполье", - пояснили в "Теплоэнерго".

Напомним, жители этого дома обратились в нижегородское отделение Общероссийского народного фронта в конце февраля. Они рассказали, что в подъезде из-за утечки на инженерном оборудовании значительно повысилась влажность - повсюду распространился пар, окна запотели, течет с дверей. Также в квартирах на первом этаже от сырости вздулся ламинат. Люди боятся, что может замкнуть проводку.

Добавим, жители утверждают, что пар распространялся несколько месяцев.