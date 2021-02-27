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Более 70% ожогов тела получила девушка, упавшая в яму в Дзержинске. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Согласно информации, сейчас состояние девушки оценивается как тяжелое.
В настоящее время специалисты Дзержинской БСМП получают консультации в Ожоговом центре ПИМУ.
"Если состояние пострадавшей позволит ее транспортировать, она будет переведена в Университетскую клинику", - отметили в минздраве.
Напомним, что инцидент произошел 2 марта поздно вечером.
В настоящее время проводятся работы по локализации последствий аварии на сетях технического колледжа в Дзержинске.
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