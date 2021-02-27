Более 70% ожогов тела получила девушка, упавшая в яму в Дзержинске Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 70% ожогов тела получила девушка, упавшая в яму в Дзержинске. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, сейчас состояние девушки оценивается как тяжелое.

В настоящее время специалисты Дзержинской БСМП получают консультации в Ожоговом центре ПИМУ.

"Если состояние пострадавшей позволит ее транспортировать, она будет переведена в Университетскую клинику", - отметили в минздраве.

Напомним, что инцидент произошел 2 марта поздно вечером.

В настоящее время проводятся работы по локализации последствий аварии на сетях технического колледжа в Дзержинске.