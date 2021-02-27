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Один человек погиб на пожаре в своем доме в Шахунье. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в жилом доме в р.п. Сява Шахунье поступило в ведомство 3 марта.
Площадь пожара составила 9 кв. м. Погиб один человек, детей нет.
Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 9 человек, 4 единицы техники.
Напомним, что один человек погиб на пожаре в своем доме в Ветлуге.
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