Один человек погиб на пожаре в своем доме в Шахунье Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Один человек погиб на пожаре в своем доме в Шахунье. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в жилом доме в р.п. Сява Шахунье поступило в ведомство 3 марта.

Площадь пожара составила 9 кв. м. Погиб один человек, детей нет.

Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 9 человек, 4 единицы техники.

Напомним, что один человек погиб на пожаре в своем доме в Ветлуге.