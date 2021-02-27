СК проводит проверку по факту падения девушки в яму с кипятком в Дзержинске Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

СК проводит проверку по факту падения девушки в яму с кипятком в Дзержинске. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, девушка провалилась в яму с горячей водой у здания технического колледжа 2 марта поздно вечером.

В настоящее время следователи СК производят необходимый комплекс проверочных мероприятий.

Напомним, что в результате происшествия девушка получила более 70% ожогов тела.