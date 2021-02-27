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СК проводит проверку по факту падения девушки в яму с кипятком в Дзержинске. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, девушка провалилась в яму с горячей водой у здания технического колледжа 2 марта поздно вечером.
В настоящее время следователи СК производят необходимый комплекс проверочных мероприятий.
Напомним, что в результате происшествия девушка получила более 70% ожогов тела.
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