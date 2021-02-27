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Общество

Глеб Никитин рассказал о планах по переводу школ на пятидневку

03 марта 2021 13:04  [36] Общество
Глеб Никитин рассказал о планах по переводу школ на пятидневку

Глеб Никитин рассказал о планах по переводу школ на пятидневку

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что в регионе начинается подготовка к переводу школ на пятидневный формат обучения.

"Некоторые школы уже работают в формате пятидневки. Речь идет об учебных заведениях с обычным режимом нагрузки. Вместе с этим есть еще лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением отдельных предметов. Для них требуются дополнительные рекомендации", - приводит пресс-служба областного правительства слова Глеба Никитина.

"Современные методики и технологии образования должны позволить совершить этот переход. В любом случае, решение по каждой школе должно приниматься индивидуально, основываясь на позиции педагогического коллектива и родителей", - добавил он, пояснив, что суббота может быть днем дополнительного образования.

Глеб Никитин поручил областному министру образования, науки и молодежной политики Ольге Петровой разработать рекомендации по переходу школ на пятидневку. Министр, в свою очередь, сказала, что такая работа уже началась в феврале.

О том, что всех российских школьников необходимо переводить на пятидневную учебную неделю, заявила 2 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По мнению политика, детям необходимо большее количество свободного времени, что бы они проводили его с родителями, тратили на игры на свежем воздухе, посещение кружков.

О пятидневном формате обучения в Нижегородской области начали говорить еще в августе 2020 года.

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Теги:
Глеб Никитин Образование Школы
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