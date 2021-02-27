Районные больницы Кстова и Гагина получили техническое оснащение Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Районные больницы Кстова и Гагина получили дополнительное техническое оснащение в рамках работы волонтерского центра "Единой России". Об этом сообщает пресс-служба партии.

Средства на мебель и оргтехнику были собраны благодаря взносам активистов и депутатов регионального отделения "Единой России".

Кстовская центральная районная больница получила компьютеры и всю необходимую дополнительную технику для оснащения двух рабочих мест в пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции.

"Сегодня мы обслуживаем порядка 113 тысяч жителей Кстовского района, прикрепленных к нашей больнице. В дополнение к этому на базе нашего медучреждения создан ковидный госпиталь, который обслуживает еще восемь ближайших районов. Эта техника пойдет на то, чтобы нам оперативнее создать федеральный регистр привитых пациентов. С 21 января мы смогли вакцинировать почти две тысячи человек, и каждый день это число растет. На базе больницы у нас открыто шесть прививочных пунктов, и каждый из них должен быть оснащен компьютерной техникой", - сказал заместитель главного врача Кстовской ЦРБ по медицинскому обслуживанию населения района Алексей Рыжов.

"В рамках работы волонтерского центра "Единой России" мы продолжаем помогать медицинским учреждениям Нижегородской области. Сейчас совместно с региональным министерством здравоохранения отбираем те больницы, которые в чем-то нуждаются, и смотрим, что мы можем для них оперативно закупить. В первую очередь, это средства индивидуальной защиты, мебель, оргтехника. Считаем своим долгом помогать нашим медикам, на которых до сих пор лежит колоссальная нагрузка. К тому же это позволяет нижегородцам, обращаясь в больницы, получать помощь еще качественнее", - добавил руководитель исполкома и волонтерского центра НРО "Единой России" Алексей Антонов.

Для Гагинской центральной районной больницы приобретена мебель для инфекционного отделения. Благодаря этому там будут оборудованы боксы, пост медицинского персонала и ординаторская.

"В инфекционном отделении у нас только недавно завершен ремонт. Сейчас мы принимаем всю необходимую для его обустройства мебель, которая позволит обеспечить наших пациентов качественным проживанием. Это обеденные столы, шкафы для вещей и прикроватные тумбы для палат-боксов. Также мы улучшим условия в комнатах для персонала", - рассказал главный врач Гагинской ЦРБ Николай Киселёв.

Волонтерский центр "Единой России" в Нижегородской области был открыт 23 марта 2020 года. К нему присоединились более двух тысяч добровольцев, центр объединил различные волонтерские и общественные организации, представителей бизнеса и просто неравнодушных нижегородцев. За это время помощь смогли получить более 55 тысяч нижегородцев.