В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 марта 2020 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
03 марта 2021 14:22  [63] Бурый медведь проснулся после зимней спячки в зоопарке Нижнего Новгорода
03 марта 2021 14:13  [71] Районные больницы Кстова и Гагина получили техническое оснащение
03 марта 2021 13:51  [111] Юрий Шалабаев готов ежеквартально обсуждать проблемы с нижегородскими предпринимателями
03 марта 2021 13:04  [325] Глеб Никитин рассказал о планах по переводу школ на пятидневку
03 марта 2021 12:21  [169] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 19 районах Нижегородской области
03 марта 2021 11:59  [163] Амфитеатр, уличный вернисаж и болларды "гуси" появятся в Арзамасе
03 марта 2021 11:54  [196] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 3 марта
03 марта 2021 10:57  [109] Более 200 нижегородцев уже стали участниками акции "Прощайте, пени!" от "Теплоэнерго"
03 марта 2021 10:13  [925] Свет, отопление и горячую воду частично отключили в трех районах Нижнего Новгорода
02 марта 2021 19:08  [468] Нижний сегодня: главные события дня
Общество

Районные больницы Кстова и Гагина получили техническое оснащение

03 марта 2021 14:13  [71] Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Районные больницы Кстова и Гагина получили дополнительное техническое оснащение в рамках работы волонтерского центра "Единой России". Об этом сообщает пресс-служба партии.

Средства на мебель и оргтехнику были собраны благодаря взносам активистов и депутатов регионального отделения "Единой России".

Кстовская центральная районная больница получила компьютеры и всю необходимую дополнительную технику для оснащения двух рабочих мест в пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции.

"Сегодня мы обслуживаем порядка 113 тысяч жителей Кстовского района, прикрепленных к нашей больнице. В дополнение к этому на базе нашего медучреждения создан ковидный госпиталь, который обслуживает еще восемь ближайших районов. Эта техника пойдет на то, чтобы нам оперативнее создать федеральный регистр привитых пациентов. С 21 января мы смогли вакцинировать почти две тысячи человек, и каждый день это число растет. На базе больницы у нас открыто шесть прививочных пунктов, и каждый из них должен быть оснащен компьютерной техникой", - сказал заместитель главного врача Кстовской ЦРБ по медицинскому обслуживанию населения района Алексей Рыжов.

"В рамках работы волонтерского центра "Единой России" мы продолжаем помогать медицинским учреждениям Нижегородской области. Сейчас совместно с региональным министерством здравоохранения отбираем те больницы, которые в чем-то нуждаются, и смотрим, что мы можем для них оперативно закупить. В первую очередь, это средства индивидуальной защиты, мебель, оргтехника. Считаем своим долгом помогать нашим медикам, на которых до сих пор лежит колоссальная нагрузка. К тому же это позволяет нижегородцам, обращаясь в больницы, получать помощь еще качественнее", - добавил руководитель исполкома и волонтерского центра НРО "Единой России" Алексей Антонов.

Для Гагинской центральной районной больницы приобретена мебель для инфекционного отделения. Благодаря этому там будут оборудованы боксы, пост медицинского персонала и ординаторская.

"В инфекционном отделении у нас только недавно завершен ремонт. Сейчас мы принимаем всю необходимую для его обустройства мебель, которая позволит обеспечить наших пациентов качественным проживанием. Это обеденные столы, шкафы для вещей и прикроватные тумбы для палат-боксов. Также мы улучшим условия в комнатах для персонала", - рассказал главный врач Гагинской ЦРБ Николай Киселёв.

Волонтерский центр "Единой России" в Нижегородской области был открыт 23 марта 2020 года. К нему присоединились более двух тысяч добровольцев, центр объединил различные волонтерские и общественные организации, представителей бизнеса и просто неравнодушных нижегородцев. За это время помощь смогли получить более 55 тысяч нижегородцев.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Здравоохранение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph