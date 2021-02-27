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ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" провело клиентский день в центре "Заречный" (улице Щербакова, дом 6). Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, посетители центра стали участниками сразу двух событий – награждения победителей акции "В новый год без долгов" и поздравления клиенток "ТНС энерго Нижний Новгород" с наступающим 8 Марта.
Весь день представителям прекрасной половины человечества сотрудники компании вручали подарки и букеты тюльпанов, а в клиентском зале работали консультанты, которые подключали желающим электронную квитанцию и личный кабинет на сайте компании.
"К слову, победители акции подключили электронную квитанцию еще в прошлом году и встретили новый год без долгов, - отметила в приветственной речи начальник департамента по работе с потребителями Галина Шулимова. - От лица компании благодарю вас за участие в нашей акции, за своевременные платежи и использование современных сервисов".
Напомним, подарками в акции "В новый год без долгов" стали шесть сертификатов на покупку бытовой техники номиналом 25 тысяч рублей и один – номиналом 100 тысяч рублей.
Финалисты акции от "ТНС энерго Нижний Новгород" приехали на торжественное мероприятие со всех уголков Нижегородской области: село Сомовка Воротынского района, рабочий поселок Лесогорск Шатковского района, деревня Лидовка Арзамасского района, село Большой Макателём Первомайского района, города Выкса и Нижний Новгород.
Татьяна Антропова, творческая работа которой произвела впечатление не только на конкурсное жюри, но и на подписчиков группы "ТНС энерго Нижний Новгород" ВКонтакте и на всех клиентов, присутствовавших на мероприятии, отметила важность акции.
"Это очень нужная и правильная акция, даже для тех, кто пока не подключил электронные сервисы, потому что, участвуя в ней, они эти возможности увидели, то есть выиграли все равно", - сказала она.
"ТНС энерго Нижний Новгород" в 2021 году планирует так же поощрять добросовестных плательщиков с помощью новых интересных акций и конкурсов.
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