Поезд насмерть сбил пенсионера в Дзержинске Происшествия

Фото: с сайта google.maps, автор - В.В.

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мужчина попал под поезд на станции Пушкино в Дзержинске Нижегородской области 4 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Согласно информации, это произошло в 10:28. 72-летний мужчина был "смертельно травмирован" пассажирским пригородным электропоездом № 6318 "Гороховец – Н.Новгород".

В настоящее время проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, 2 марта на этой же станции поезд "Сапсан" насмерть сбил женщину. Следователи полагают, что 59-летняя погибшая пересекала железнодорожные пути в наушниках с включенной музыкой.