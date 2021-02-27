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Анонсы событий для СМИ на 4 марта 2021 года
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Происшествия

Поезд насмерть сбил пенсионера в Дзержинске

04 марта 2021 13:52  [98] Происшествия

Фото: с сайта google.maps, автор - В.В.

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мужчина попал под поезд на станции Пушкино в Дзержинске Нижегородской области 4 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Согласно информации, это произошло в 10:28.  72-летний мужчина был "смертельно травмирован" пассажирским пригородным электропоездом № 6318 "Гороховец – Н.Новгород". 

В настоящее время проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, 2 марта на этой же станции поезд "Сапсан" насмерть сбил женщину. Следователи полагают, что 59-летняя погибшая пересекала железнодорожные пути в наушниках с включенной музыкой.

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Теги:
Дзержинск Следственное управление Транспорт
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