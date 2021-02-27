Ледяной дождь дополнит штормовой ветер в Нижнем Новгороде 4 марта Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Региональное ГУ МЧС предупреждает жителей Нижнего Новгорода и области о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в ближайшее время и до ночи.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в указанное время, то есть в ближайшие 1-2 часа 4 марта и до первой половины ночи 5 марта ожидается ледяной дождь.

Сегодня утром в МЧС сообщали, что в городе и области объявлено штормовое предупреждение из-за порывистого ветра до 18 м/с.

Именно эти неблагоприятные погодные явления и могут стать причиной ЧС, поскольку грозят обрывом и повреждением линий электропередачи и связи, нарушениями в работе систем ЖКХ, обрушением широкоформатных и ветхих конструкций.

Также ледяной дождь может повлиять на воздушные перевозки, привести к увеличению числа ТДП и случаям травматизма среди населения.