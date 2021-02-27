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Общество

Более 80 нарушений в сфере обращения с ТКО выявлено в Нижегородской области за месяц

05 марта 2021 11:40  [105] Общество

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

Более 80 нарушений в сфере обращения с ТКО выявлено в Нижегородской области за месяц. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Нарушения выявлены в ходе проверок. Как пояснили в пресс-службе, специалисты Минэкологии Нижегородской области в феврале провели более 800 проверок мест накопления отходов.

Установлено, что около 30 нарушений связано с графиком вывоза отходов, а около 55 нарушений - с тем, что территории, прилегающие к контейнерным площадкам, не расчищались должным образом от снежных навалов.

В Государственной жилищной инспекции Нижегородской области рассказали, что регулярные проверки проводятся по заявкам, поступающим от жителей, в том числе через соцсети. Управляющим компаниям, если факт нарушения подтверждается, выносится предупреждение, а если ситуация не меняется, к нарушителям применяются штрафные санкции.

На сегодняшний день большая часть нарушений, связанных с несвоевременным вывозом мусора, устранена.

Напомним, за нарушения требований к содержанию мест накопления ТКО предусмотрена административная ответственность до 40 тысяч рублей, а за некачественное предоставление коммунальной услуги по вывозу ТКО - до 10 тысяч рублей.

Как заявлял ранее министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров, оперативная реакция всех ответственных органов за надлежащую уборку ТКО позволяет качественнее выполнять задачи национального проекта "Экология".

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

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Теги:
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