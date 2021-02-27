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Общество

"Без женской мудрости и заботы мир не мог бы существовать ни дня", - Глеб Никитин

08 марта 2021 09:00  [41] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Международным женским днем.

"Дорогие жительницы Нижегородской области! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Все мы сейчас живем ожиданием весны, яркого солнца, пробуждения природы. Главным символом этих перемен в России всегда было женское начало", - говорится в поздравлении.

"Не грубая сила ломает ледяной панцирь зимы, а мягкое и терпеливое тепло. Так женщины меняют и нашу жизнь, делая ее лучше и светлее. Без вашей мудрости и заботы мир не мог бы существовать ни дня, а ваши улыбки - самое дорогое, что есть для каждого мужчины", - заметил глава региона.

"Практически в каждой профессии сегодня есть представительницы прекрасного пола. Особо в этом году мне хочется поздравить и поблагодарить женщин, работающих в сфере здравоохранения. Именно вы были на переднем крае борьбы с коронавирусом. На плечи медиков легла колоссальная нагрузка, связанная с лечением и выявлением заболевания", - сказано в поздравительной речи.

"Вы с честью справились с этой задачей, показав лучшие профессиональные и человеческие качества. Неслучайно именно в нашем регионе родилась и работала первая русская женщина-врач – Надежда Суслова. Уверен, что, опираясь на заложенные традиции и используя современные инструменты, мы сможем ответить на любой вызов", - заметил Глеб Никитин.

"Важнейшей остается роль женщины как хранительницы семейного очага. Мама, бабушка, дочь, сестра, внучка – эти социальные роли, как и столетия назад, определяют нашу жизнь и помогают людям вместе преодолевать любые трудности. В вас находят опору и заботу в самые сложные моменты и делятся радостью в самые счастливые минуты. Пусть в вашей жизни тоже будет как можно больше радости", - резюмировал губернатор региона.

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