Роспотребнадзор не ожидает подъема уровня COVID-19 в Нижегородской области до осени Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области не ожидает подъема уровня заболеваемости коронавирусом в регионе до осени этого года. Об этом заявила руководитель управления Наталия Кучеренко в ходе пресс-конференции 5 марта 2021 года.

"Впереди весна, солнышко. Я очень надеюсь, что мы сейчас будем выходить из этой ситуации, которая сложилась по заболеваемости коронавирусной инфекцией. И, надеюсь, что мы встретимся с ней уже только осенью, когда будет сезонный подъем респираторных инфекцией, и будем с ней работать как с любой другой вирусной инфекцией", - сказала она.

При этом Наталия Кучеренко констатировала снижение заболеваемости и начало процесса формирования коллективного иммунитета. По словам главы управления, сейчас 26-27% населения уже имеют иммунитет к коронавирусу. Однако она отметила, что оценка производилась среди тех, кто сдавал тесты на антитела.

Также формированию коллективного иммунитета способствует прививочная кампания. По словам Наталии Кучеренко, иммунитет у вакцинируемых начинает формироваться сразу. На данный момент, не было зарегистрировано ни одного случая, чтобы антитела в крови не появились.

"Вакцина – это огромный прорыв в борьбе с любой инфекционной патологией. Коронавирус теперь встает в разряд вакциноуправляемых инфекций. Ранее мы вводили комплекс мер, позволяющих обеспечить дистанцирование между людьми. Вакцинация также разрывает цепочку передачи вируса. Человек с иммунитетом не является ее частью. Даже 60% коллективного иммунитета даст возможность Нижегородской области свести количество случаев заболевания к единичным, с которыми легко будет справляться", - пояснила руководитель управления Роспотребнадзора.

Ранее также сообщалось, что по данным на 5 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 98 495 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 4 875 (вчера - 4 950).