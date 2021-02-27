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Общество

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 5 марта

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Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 384 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 5 марта. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было выявлено 385 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 5 марта составляет 0.99 (вчера - 0.00).

По данным на 5 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 98 495 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 4 875 (вчера - 4 950).

В настоящее время около 3,5 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 2,4 тысячи человек лечится в больницах.

При этом уже 91 098 нижегородцев, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписаны еще 444 человека, а 15 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 522.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 311 739 человек, в том числе за последние сутки протестировано 6 436 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 165,2 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 11 февраля сообщил, что внес в указ о режиме повышенной готовности очередные изменения, касающиеся снижения ограничений, действующих на территории региона из-за распространения коронавируса.

Теперь увеличено максимальное число зрителей театров и кинотеатров; с некоторыми ограничениями, но все же разрешается конгрессно-выставочная деятельность, работа аттракционов, аквапарков, детских развлекательных центров, открываются фудкорты в торговых центрах города и области. Рестораны и кафе теперь работают и в ночное время, а именно - до 03:00. Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить себе больничный до 14 марта.

Кроме того, с 25 февраля снят запрет, который действовал для детей, не достигших 16 летнего возраста. Им не разрешалось посещать ТЦ без сопровождения взрослых с 5 ноября 2020 года. Теперь, когда ситуация с заболеваемостью в регионе постепенно стабилизируется, данный запрет перестал действовать.

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Теги:
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