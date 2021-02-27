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Общество

Вирусы гриппа впервые в истории отсутствовали зимой в Нижегородской области

05 марта 2021 14:59  [65] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Эксперты Роспотребнадзора отмечают отсутствие циркуляции вирусов гриппа в Нижегородской области этой зимой впервые в истории. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко в ходе пресс-конференции 5 марта 2021 года.

"На нашу территорию пока еще не пришел грипп. Мы ежедневно отбираем анализы, как от заболевших с признаками ОРВИ, так и у здорового контингента. До сих пор мы еще не выделили ни одного случая заболевания от вируса гриппа. Трудно себе представить, что он к нам не придет вообще, потому что такого не было никогда. Тем не менее, уже началась весна. Если заболеваемость и придет, то на фоне весеннего солнца она должна быть небольшой продолжительности и малой интенсивности", - сказала она.

Наталия Кучеренко добавила, что сейчас заболеваемость респираторными инфекциями на 20% ниже эпидпорога. Превышение порогового показателя регистрировалось зимой только на одной неделе.

Кроме того, глава управления рассказала, что меры, применяемые для недопущения распространению коронавирусной инфекции оказались эффективными и от других инфекций тоже.

В 2020 году  значительно снизилась  заболеваемость дизентерией, острыми кишечными  инфекциями бактериальной этиологии, острыми кишечными  инфекциями вирусной этиологии,  энтеровирусной инфекцией, серозным менингитом, корью,  коклюшем,  ветряной оспой, скарлатиной, менингококковой инфекцией, педикулезом, болезнью Лайма (боррелиозом), геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Что касается последней Наталия Кучеренко пояснила, что специалисты ожидали ее в 2020 году. В Приволжском федеральном округе регистрируется рост заболевания этой инфекцией в связи с увеличением численности мышевидных грызунов - основных переносчиков заболевания.

Не регистрировались в области также случаи заболеваемости брюшным тифом, полиомиелитом, дифтерией, краснухой, эпидпаротитом, клещевым энцефалитом, столбняком, бешенством и др.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Нижегородской области не ожидает подъема уровня заболеваемости коронавирусом в регионе до осени этого года.

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Теги:
Грипп Здравоохранение Роспотребнадзор
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