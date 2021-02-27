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Общество

Заполняемость трибун в Нижнем Новгороде в преддверии плей-офф КХЛ увеличена до 70%

05 марта 2021 15:12  [55] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил решение штаба по борьбе с распространением коронавируса, согласно которому заполняемость трибун Дворца спорта в Нижнем Новгороде увеличена до 70%.

Ранее максимально допустимое число зрителей на играх ХК "Торпедо" составляло 40% от вместимости трибун.

Сейчас нижегородский ХК "Торпедо" готовится к матчам в плей-офф чемпионата КХЛ. Таким образом, на просмотры игр смогут попасть больше зрителей.

"Увеличена заполняемость Дворца спорта на матчах "Торпедо". Домашние игры в серии плей-офф всегда являются кульминацией сезона. Знаю, как ждут этого болельщики и как нужна поддержка нашей команде", - сказал Глеб Никитин.

Домашние игры ХК "Торпедо" с казанским "Ак Барсом" пройдут 7 марта в 17:00 и 9 марта в 19:30.

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Теги:
Коронавирус Спорт Хоккей
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