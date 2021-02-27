Молодоженам в Нижегородской области разрешили увеличить число гостей на свадьбе

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", который действует на территории региона для предотвращения распространению коронавируса.
Одно из изменений касается проведения церемоний бракосочетания.
В залах теперь могут присутствовать до 20 человек, включая ведущего, на открытых площадках – до 50 человек, включая ведущего.
При этом сохраняются ограничения в части метража, выделенного на одного человека. Площадь закрытого зала должна быть такой, что бы на одного человека приходилось 4 кв. метра пространства, а на открытой площадке - 10 кв. метров пространства.
"Давно хотелось принять это решение. Было много запросов от молодоженов. Весной традиционно все больше пар вступает в брак. Надеюсь, что смягчение ограничений поможет им провести церемонии так, как задумывали", - сказал Глеб Никитин.
Напомним, что в условиях распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области были запрещены массовые мероприятия. Во время режима повышенной готовности ЗАГСы приостановили торжественную регистрацию браков, а массовые мероприятия (к которым относятся, в том числе свадебные церемонии) и вовсе были запрещены.
Примерно в середине августа прошлого года, когда ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться, запрет на свадьбы был снят, однако в свадебных мероприятиях могли участвовать до 20 человек на открытых площадках, и до 12 человек - в помещениях.
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