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Общество

Молодоженам в Нижегородской области разрешили приглашать на свадьбу до 20 человек

12 августа 2020 23:37  [72] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 12 августа внес изменения в указ о режиме повышенной готовности.

В соответствии с изменениями, в свадебных мероприятиях теперь могут участвовать до 20 человек.

Однако разрешение на присутствие 20 человек получают церемонии, проводимые на открытых площадках. В помещении разрешается находиться до 12 человек.

Напомним, что в условиях распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области были запрещены массовые мероприятия, однако сейчас регион находится уже на втором этапе снятия ограничений.

Во время режима повышенной готовности ЗАГСы приостановили торжественную регистрацию браков, а массовые мероприятия (к которым относятся, в том числе свадебные церемонии) и вовсе были запрещены.

Торжественная регистрация браков в нижегородских ЗАГСах возобновилась в середине июня. Но мероприятия проводились с рядом ограничений: в залах - не более 10 человек, включая ведущего церемонии; на открытых площадках - не более 15 человек, также включая ведущего церемонии.

В указ от 12 августа еще вносится изменение, касающееся памятных мероприятий на открытом воздухе при условии одобрения их проведения оперативным штабом соответствующего муниципального образования. Допускается участие в таких мероприятиях до 50 человек. При этом все присутствующие должны обязательно соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга.

Помимо этого, в регионе возобновляется работа дельфинариев.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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