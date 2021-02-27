Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
06 марта 2021 16:37  [86] Вопросы перехода из бизнеса на госслужбу обсудили на круглом столе
05 марта 2021 18:56  [1063] Эксперт-мониторинг событий 1 - 5 марта 2021 года от АНО "Минин-центр"
03 марта 2021 16:31  [276] Евгений Люлин обсудил со студентами ННГУ вопросы, связанные с молодежной политикой
02 марта 2021 11:25  [544] Сотрудники органов власти Нижегородской области пройдут обучение по программам цифровой трансформации госуправления
27 февраля 2021 17:31  [2799] Более 850 нижегородцев подали заявки для участия в программе "Команда 52"
26 февраля 2021 18:59  [1431] Эксперт-мониторинг событий 22-26 февраля 2021 года от АНО "Минин-центр"
26 февраля 2021 11:17  [850] Глеб Никитин поручил главе Нижнего Новгорода оказать помощь пострадавшим при взрыве газа
26 февраля 2021 10:10  [541] Глеб Никитин поручил Дмитрию Краснову выехать на место происшествия на Мещерском бульваре
25 февраля 2021 23:01  [671] День памяти Бориса Немцова состоится 27 февраля на площади Театральной
24 февраля 2021 10:59  [502] Суд в Нижнем Новгороде приговорил экс-главу Марий Эл к 13 годам колонии строгого режима
Политика

Вопросы перехода из бизнеса на госслужбу обсудили на круглом столе

06 марта 2021 16:37  [86] Политика
фото: http://mpa.ranepa.ru/

фото: http://mpa.ranepa.ru/

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Круглый стол "Особенности перехода руководителей высшего звена из коммерческого сектора на государственную службу" состоялся 4 марта в рамках первой в России сетевой программы "Executive MPA – Стратегии лидерства в управлении". Об этом сообщается на сайте РАНХиГС.

Как отметила замдиректор Института государственной службы и управления (ИГСУ РАНХиГС) Наталья Евтихиева, переход из бизнеса в сферу госслужбы или наоборот – довольно частое явление не только в России, но и во всем современном мире.

"Люди, переходящие из одной сферы в другую, часто испытывают стресс, даже некоторый культурный шок, однако одновременно они становятся сильнее, поскольку приобретают новые компетенции и становятся кросс-функциональными специалистами", - сказала она.

При этом научный руководитель программы "Executive MPA – Стратегии лидерства в управлении", профессор МГУ им. Ломоносова, доктор психологических наук Тахир Базаров обозначил ряд психологических проблем конвертации компетенций при переходе из коммерческого сектора на госслужбу.

"Овладевать новыми компетенциями может только личность. Успешным управленцам присущи: самоопределение, самоорганизация и синхронность. Синхронность подразумевает, что они находятся в танце со временем, судьбой, эпохой", - подчеркнул спикер.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин отметил масштабность работы в госслужбе. При этом он добавил, что, если в бизнес идут зарабатывать, то "на госслужбу надо приходить не за деньгами".

"Даже на уровне начальника управления субъекта ты уже участвуешь в решении проблем, которые могут повлиять на ситуацию в стране", - обратил внимание чиновник.

По итогам дискуссии участники сошлись во мнении, что переход из бизнеса на госслужбу сопряжён с рядом рисков, которые необходимо иметь в виду с учётом профессионального и личностного уровня развития. Кроме того, происходящая цифровая трансформация госуправления и дальше потребует от государственных служащих постоянного обучения и развития своих компетенций и навыков, в том числе посредством осознанной интеграции в свою работу лучших бизнес-практик.

Напомним, сотрудники нижегородских органов власти смогут пройти обучение по программам цифровой трансформации госуправления.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
чиновники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph