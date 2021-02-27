Вопросы перехода из бизнеса на госслужбу обсудили на круглом столе Политика

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НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Круглый стол "Особенности перехода руководителей высшего звена из коммерческого сектора на государственную службу" состоялся 4 марта в рамках первой в России сетевой программы "Executive MPA – Стратегии лидерства в управлении". Об этом сообщается на сайте РАНХиГС.

Как отметила замдиректор Института государственной службы и управления (ИГСУ РАНХиГС) Наталья Евтихиева, переход из бизнеса в сферу госслужбы или наоборот – довольно частое явление не только в России, но и во всем современном мире.

"Люди, переходящие из одной сферы в другую, часто испытывают стресс, даже некоторый культурный шок, однако одновременно они становятся сильнее, поскольку приобретают новые компетенции и становятся кросс-функциональными специалистами", - сказала она.

При этом научный руководитель программы "Executive MPA – Стратегии лидерства в управлении", профессор МГУ им. Ломоносова, доктор психологических наук Тахир Базаров обозначил ряд психологических проблем конвертации компетенций при переходе из коммерческого сектора на госслужбу.

"Овладевать новыми компетенциями может только личность. Успешным управленцам присущи: самоопределение, самоорганизация и синхронность. Синхронность подразумевает, что они находятся в танце со временем, судьбой, эпохой", - подчеркнул спикер.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин отметил масштабность работы в госслужбе. При этом он добавил, что, если в бизнес идут зарабатывать, то "на госслужбу надо приходить не за деньгами".

"Даже на уровне начальника управления субъекта ты уже участвуешь в решении проблем, которые могут повлиять на ситуацию в стране", - обратил внимание чиновник.

По итогам дискуссии участники сошлись во мнении, что переход из бизнеса на госслужбу сопряжён с рядом рисков, которые необходимо иметь в виду с учётом профессионального и личностного уровня развития. Кроме того, происходящая цифровая трансформация госуправления и дальше потребует от государственных служащих постоянного обучения и развития своих компетенций и навыков, в том числе посредством осознанной интеграции в свою работу лучших бизнес-практик.

Напомним, сотрудники нижегородских органов власти смогут пройти обучение по программам цифровой трансформации госуправления.