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Культура и отдых

Музей Сахарова в Нижнем Новгороде капитально отремонтируют к 100-летнему юбилею ученого

07 марта 2021 09:38  [77] Культура и отдых

Фото: из группы музея в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Музей-квартиру Андрея Сахарова в Нижнем Новгороде (пр. Гагарина, 214) капитально отремонтируют к 100-летнему юбилею ученого. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве культуры Нижегородской области. 

До конца мая 2021 года на средства областного и муниципального бюджетов в квартире на первом этаже будет восстановлена обстановка, которая существовала при жизни академика.

В соседних помещениях музея установят новые панорамные окна, планируется обновление входной группы. Помимо этого анонсируется создание современного выставочного пространства, закупка нового светового оборудования и музейных витрин.

Кроме того, в этом году запланировано проведение ряда мероприятий в память об Андрее Сахарове. 

В частности, традиционно в Нижегородской филармонии им. Ростроповича состоится XVI Международный фестиваль искусств имени Сахарова. Фестивальные программы объединят в себе исполнение шедевров музыки, литературы, мультимедийное шоу, мастер-классы и творческие встречи. 

В программу фестиваля планируется включить новые направления: "Прогресс" (Science Art), "Мирное сосуществование" (фестиваль академической музыки) и "Интеллектуальная свобода (научно-практическая конференция открытого типа, открытые лектории по всему городу, выступления крупных ученых, резиденции и круглые столы).

Специальные дни фестиваля будут посвящены культуре и искусству европейских стран – Нидерландов, Франции.

Ученому будет посвящена концертная программа "Обнимитесь, миллионы" с участием выдающихся коллективов и исполнителей.

Ориентировочные даты проведения мероприятий: 21 мая - 10 июня 2021 года.

Также в мае запланировано проведение научно-практической конференции, посвященной 100-летней годовщине со дня рождения А.Д. Сахарова "XIII Сахаровские Чтения", литературный микрофон "Лирика Свободы", 26-я сессия молодых ученых.

В течение года будет организован цикл выставок с дополненной реальностью в партнерстве с информационным центром по атомной энергии Нижнего Новгорода, книжно-иллюстративная выставка из фондов ГБУК НО "Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина" "Андрей Дмитриевич Сахаров: нижегородские страницы научной и общественной деятельности", циклы тематических мероприятий, посвященных 100-летию Сахарова в районах Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что новый сквер появится в Арзамасском районе к 100-летию академика Андрея Сахарова.

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Теги:
Выставка Музеи Ремонтные работы
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