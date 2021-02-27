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Экономика

"КАМАЗ" обновит парк коммунальной техники Нижнего Новгорода

07 марта 2021 13:15  [117] Экономика

Фото: пресс-служба ПАО "КАМАЗ"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"КАМАЗ" обновит парк коммунальной техники Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил ПАО "КАМАЗ" в Набережных Челнах в рамках рабочей поездки в Республику Татарстан. Глава региона осмотрел производственные площади предприятия и провел рабочую встречу с генеральным директором завода Сергеем Когогиным. В мероприятие также принял участие глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. 

"Нижегородская область и Татарстан - мощные промышленные регионы с хорошей перспективой сотрудничества. Нижегородские автопроизводители тесно взаимодействуют с предприятием "КАМАЗ", выпуская на базе его шасси технику различного назначения. Прежде всего, сейчас речь идет о коммунальной технике для Нижнего Новгорода. Необходимы не разовые решения, а системный подход, который позволит своевременно закрывать потребности города. Сегодня еще раз убедились в широких возможностях предприятия и зафиксировали готовность к всестороннему сотрудничеству", - отметил Глеб Никитин.

""КАМАЗ" производит самую широкую линейку дорожно-коммунальной техники. Мы постоянно ее модернизируем и применяем самые современные агрегаты - все это позволяет нашим потребителям качественно и эффективно решать задачи по обслуживанию подведомственных территорий и объектов", - добавил генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин.

В рамках рабочей поездки было подписано соглашение между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО "КАМАЗ". Оно предусматривает сотрудничество города и предприятия по обновлению парка коммунальной техники в Нижнем Новгороде.

"Мы подписали с КАМАЗом долгосрочное соглашение, которое предусматривает обновление коммунальной техники в Нижнем Новгороде.  У нас в городе-миллионнике эта проблема комплексно не решалась порядка 10 лет. Для обновления коммунальной техники выбрали КАМАЗ, потому что, в основном, уборочная техника делается на его шасси, она надежная. Кроме того, у предприятия есть сервисный центр в Нижнем Новгороде, и мы сможем, экономя в том числе бюджетные средства, своевременно обслуживать эту технику", - сказал Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что 6 марта 2021 года в городе Иннополисе (Республика Татарстан) прошла рабочая встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в преддверии рабочего совещания "Кадры для будущего", которое состоится под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

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Теги:
Автопром Администрация Нижнего Новгорода Глеб Никитин
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