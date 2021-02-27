ЧС прогнозируют из-за сильного снегопада в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Чрезвычайные ситуации могут возникнуть из-за сильного снегопада в Нижегородской области. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Метеорологи прогнозируют в ближайшие 1-3 часа, а также в ночь на 8 марта сильный снег и усиление юго-западного ветра до 13-18 м/с. Из-за метели видимость ухудшится и составит 500 м и менее. На дорогах местами снежные заносы, накат, гололедица.

В связи с этим увеличивается вероятность повреждений или обрыв линий электропередачи и связи, а также нарушения в работе систем ЖКХ.

Возможно увеличение количества ДТП, возникновение заторов на трассах федерального, регионального и местного значения, обрушения строительных кранов, слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой, падение наледи и снега с крыш.

Ранее сообщалось, что снежная погода с пониженным давлением прогнозируется в Нижнем Новгороде 8 марта.