Аномальные морозы возвращаются в Нижний Новгород Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Синоптики на предстоящей неделе прогнозируют в Нижнем Новгороде морозы до -23°, которые, однако, к выходным сменятся оттепелью.

Как сообщают специалисты компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, сегодня и завтра, то есть 8 и 9 марта, в Нижнем Новгороде будет еще не очень холодно – ночью температурный фон составит от -9° до -15°, а днем столбики термометров не поднимутся выше -12°.

Однако уже в ночь на среду 10 марта похолодает до -23°, днем небо в отличие от предыдущих дней, немного прояснится и температура составит примерно -17°.

В ночь на четверг 11 марта всё также холодно, то есть -23°, но днем уже станет теплее, чем накануне – всего лишь -10°.

Далее последует постепенное повышение температуры: в пятницу днем уже -8°, а в субботу на фоне снегопада потеплеет до -6°.

Снег продолжит идти и в воскресенье. В этот день прогнозируется +1°.