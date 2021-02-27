Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 9 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
08 марта 2021 00:11  [103] Аномальные морозы возвращаются в Нижний Новгород
07 марта 2021 16:00  [195] Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в сентябре 31-летнего нижегородца
07 марта 2021 15:28  [328] ЧС прогнозируют из-за сильного снегопада в Нижегородской области
07 марта 2021 14:36  [200] Пожарная сигнализация сработала в нижегородском отеле "Ибис"
07 марта 2021 12:28  [506] Рекордное количество снега выпало в Нижнем Новгороде в феврале
07 марта 2021 11:11  [577] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 7 марта
07 марта 2021 00:17  [449] Снежную погоду обещают синоптики нижегородцам на 8 марта
06 марта 2021 20:37  [278] "Есть даты, которые навсегда останутся в истории региона", - Глеб Никитин
06 марта 2021 15:18  [256] Яблоки, сливочное масло и вермишель подешевели в Нижегородской области, – Нижегородстат
06 марта 2021 11:31  [445] Оперштаб опубликовал новые данные о заразившихся COVID-19 нижегородцах
Общество

Аномальные морозы возвращаются в Нижний Новгород

08 марта 2021 00:11  [103] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Синоптики на предстоящей неделе прогнозируют в Нижнем Новгороде морозы до -23°, которые, однако, к выходным сменятся оттепелью.

Как сообщают специалисты компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, сегодня и завтра, то есть 8 и 9 марта, в Нижнем Новгороде будет еще не очень холодно – ночью температурный фон составит от -9° до -15°, а днем столбики термометров не поднимутся выше -12°.

Однако уже в ночь на среду 10 марта похолодает до -23°, днем небо в отличие от предыдущих дней, немного прояснится и температура составит примерно -17°.

В ночь на четверг 11 марта всё также холодно, то есть -23°, но днем уже станет теплее, чем накануне – всего лишь -10°.

Далее последует постепенное повышение температуры: в пятницу днем уже -8°, а в субботу на фоне снегопада потеплеет до -6°.

Снег продолжит идти и в воскресенье. В этот день прогнозируется +1°.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Спектакль «Остановка»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph