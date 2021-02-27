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Происшествия

Автомобиль Mitsubishi повис на краю Борского моста

09 марта 2021 09:19  [43] Происшествия

Фото: группа в соцсети: ЧП|ДТП - Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Автомобиль Mitsubishi повис на краю Борского моста. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Согласно информации, инцидент произошел около 23:00 7 марта.

Водитель автомобиля не справился с управлением и выехал за ограждение моста.

Отмечается, что водитель автомашины и его пассажиры не пострадали.

Ранее сообщалось, что двух пальцев лишился мужчина из-за ДТП в Чкаловском районе Нижегородской области.

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Теги:
ДТП
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