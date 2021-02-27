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Автомобиль Mitsubishi повис на краю Борского моста. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
Согласно информации, инцидент произошел около 23:00 7 марта.
Водитель автомобиля не справился с управлением и выехал за ограждение моста.
Отмечается, что водитель автомашины и его пассажиры не пострадали.
Ранее сообщалось, что двух пальцев лишился мужчина из-за ДТП в Чкаловском районе Нижегородской области.
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