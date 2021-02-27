Автомобиль Mitsubishi повис на краю Борского моста Происшествия

Фото: группа в соцсети: ЧП|ДТП - Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Автомобиль Mitsubishi повис на краю Борского моста. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Согласно информации, инцидент произошел около 23:00 7 марта.

Водитель автомобиля не справился с управлением и выехал за ограждение моста.

Отмечается, что водитель автомашины и его пассажиры не пострадали.

Ранее сообщалось, что двух пальцев лишился мужчина из-за ДТП в Чкаловском районе Нижегородской области.