Четыре человека пострадали при столкновении трех автомобилей в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Четыре человека пострадали при столкновении трех автомобилей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 8 марта в 00:30 на ул. Ванеева, 116 (Советский район).

23-летняя водитель автомобиля Hyundai Tucson не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где и совершила столкновение с еще двумя автомашинами - Skoda Fabia и Hyundai Solaris.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Skoda: 24-летняя девушка и 23-летний молодой человек получили ушибы, были доставлены в больницу.

25-летний пассажир Hyundai Tucson тоже был госпитализирован, а еще один 23-летний пассажир после госпитализации был отпущен домой.

Напомним, что автомобиль Mitsubishi повис на краю Борского моста с 7 на 8 марта.