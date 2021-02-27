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Предупреждение о вероятности возникновения ЧС из-за морозов объявлено в Нижегородской области. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, в период с 9 по 13 марта местами по Нижнему Новгороду и Нижегородской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-14° ниже климатической нормы (норма -3,-7°).
В этой связи прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества техногенных пожаров, неисправностью печного или газового оборудования.
Напомним, что потепление до +1 градуса ожидается в регионе только к выходным.
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