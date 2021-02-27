Предупреждение о вероятности возникновения ЧС из-за морозов объявлено в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Предупреждение о вероятности возникновения ЧС из-за морозов объявлено в Нижегородской области. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в период с 9 по 13 марта местами по Нижнему Новгороду и Нижегородской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-14° ниже климатической нормы (норма -3,-7°).

В этой связи прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества техногенных пожаров, неисправностью печного или газового оборудования.

Напомним, что потепление до +1 градуса ожидается в регионе только к выходным.