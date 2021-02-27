Синоптики рассказали о продолжительности аномальных морозов в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Синоптики рассказали, как долго продержатся аномальные для этого времени года морозы в Нижнем Новгороде.

Напомним, что с 9 по 13 марта в городе ожидается среднесуточная температура воздуха примерно на 14° ниже климатической нормы, которая для начала марта составляет -3°…-7°. Из-за неблагоприятных погодных условий в Нижнем Новгороде и области прогнозируются чрезвычайные ситуации.

По информации синоптиков, такая погода будет держаться до пятницы: под утро около -18°…-22°.

Но в ночь с пятницы на субботу уже прогнозируется небольшое потепление – столбики градусников покажут -14°, а днем уже -6°.

В воскресенье и понедельник (14 и 15 марта) синоптики прогнозируют плюсовую температуру.