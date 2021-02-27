Православную воскресную гимназию хотят построить в Автозаводском районе на ул.Поющего Общество

Фото: С сайта pravobraz.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Православную гимназию хотят построить на ул. Героя Советского Союза Поющева в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Соответствующая информация содержится в документе, размещенном на сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

С просьбой разрешить строительство гимназии в адрес министерства обратилась администрация Нижнего Новгорода, которая, в свою очередь, предоставит этот земельный участок Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

Вопрос о предоставлении участка городской администрации рассматривался на заседании комиссии по вопросам землепользования и застройки Нижегородской области, которая одобрила просьбу мэрии.