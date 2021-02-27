Греция с 14 мая открывает границы для российских туристов Общество

Харис Теохарис Фото: аккаунт министра туризма Греции в Twitter

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Греция с 14 мая открывает границы для российских туристов. Информацию об этом разместил министр туризма Греции Харис Теохарис в своем аккаунте сети Twitter.

Министр объяснил, что для посещения страны турист должен предъявить справку либо о вакцинации от коронавируса, отрицательный результат теста, или результат теста на антитела.

При этом турист сможет пройти экспресс-тест уже находясь на территории Греции. В случае положительного результата расходы на возможную госпитализацию берет на себя принимающее государство.

Напомним, что после активной фазы пандемии коронавируса авиасообщение между Нижним Новгородом и Грецией возобновилось уже с 8 февраля.