Четыре человека госпитализированы после ДТП в Сосновском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Кира Мишина

Четыре человека госпитализированы после ДТП в Сосновском районе. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 9 марта в 12:40 на 33 км а/д Павлово – Мухтолово в Сосновском районе.

25-летняя водитель ВАЗ 11193 не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. После этого девушка совершила столкновение с автомобилем Renault, которым управлял 63-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажиры автомашины ВАЗ - 21-летний юноша и еще один 20-летний молодой человек были доставлены в больницу с переломами ребер и оснований черепа.

Все четверо были госпитализированы.

Напомним, что еще четыре человека пострадали при столкновении трех автомобилей в Нижнем Новгороде.