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Четыре человека госпитализированы после ДТП в Сосновском районе. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, автоавария произошла 9 марта в 12:40 на 33 км а/д Павлово – Мухтолово в Сосновском районе.
25-летняя водитель ВАЗ 11193 не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. После этого девушка совершила столкновение с автомобилем Renault, которым управлял 63-летний мужчина.
В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажиры автомашины ВАЗ - 21-летний юноша и еще один 20-летний молодой человек были доставлены в больницу с переломами ребер и оснований черепа.
Все четверо были госпитализированы.
Напомним, что еще четыре человека пострадали при столкновении трех автомобилей в Нижнем Новгороде.
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