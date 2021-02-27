Карантин по ОРВИ и коронавирусу введен в 8% школ и детсадов Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Карантин по ОРВИ и коронавирусу введен в 8% школ и детсадов Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Нижегородской области .

Согласно информации, в связи с карантином учебный и воспитательный процесс в школах или детсадах региона приостановлен полностью или частично. Часть школ перешли на дистанционный формат обучения.

По состоянию на 9 марта в Нижегородской области в 8% образовательных учреждений полностью или частично приостановлен образовательный процесс.

В связи с подготовкой к эпидсезону по гриппу и ОРВИ в регионе привито более 1,6 млн человек (53,4 % от численности населения области).

Ранее сообщалось, что по состоянию на 2 марта менее 9% школ и детсадов Нижегородской области были закрыты на карантин по ОРВИ и COVID-19 полностью или частично.